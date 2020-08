Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tone de azotat de amoniu, substanța care a provocat explozia de la Beirut, depozitate in condiții periculoase au fost descoperite de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe...

- Polițiștii din Galați au descoperit 35 de tone de azotat de amoniu, depozitat in condiții improprii, la sediul unei firme din județ. Administratorul societații este acum cercetat pentru trafic de produse și substanțe toxice. Substanța este aceeași care se face vinovata de uriașa explozie din Beirut,…

- Polițiștii au gasit 35 de tone de azotat de amoniu, depozitat in condiții improprii, in sediul unei firme din județul Galați, transmite, luni, Poliția Romana. Administratorul societații este cercetat pentru trafic de produse și substanțe toxice. In explozia de la Mihailești, din 2004, unul dintre…

- O echipa de pompieri din Beirut a fost trimisa sa stinga incendiul din port, chiar inainte de uriașa explozie care a devastat orașul. Pompierii nu aveau nici cea mai vaga idee spre ce se indreapta, scrie Al Jazeera.La 6 fara cinci, marți seara, brigada de pompieri din Beirut a primit un apel din partea…

- Dubla explozie de la Beirut va avea repercusiuni atat asupra situatiei politice din Liban, cat, mai ales, asupra situatiei economice. O spun atat analistul politic Iulian Chifu cat si specialistul in lumea...

- In portul din Beirut in care a avut loc o explozie dezastruoasa, marți, ce s-a soldat cu 78 de morți și peste 4.000 de raniți, erau depozitate 2.750 de tone de azotat de amoniu. In tragedie ar fi implicata o nava din Republica Moldova.

- Bilantul provizoriu al exploziilor din Liban a crescut la 50 de morti si 2750 de raniti, a anuntat Ministerul Sanatatii.Potrivit purtatorului de cuvant Reda Moussaoui, bilantul este provizoriu, iar spitalele sunt deja saturate din cauza numarului mare de raniti, scrie news.ro. Citește…

- Tragedia s-a petrecut intr-un apartament si Rezina. Cel care a sunat la 112 a fost sotul femeii in varsta de 24 de ani. Potrivit poliției, corpul neinsuflețit al femeii in varsta de 24 de ani a fost gasit in camera de baie, iar a mamei acesteia in varsta de 47 de ani in dormitorul apartamentului.…