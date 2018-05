O explozie a ucis şase membri ai Hamas în Gaza O explozie a ucis sambata sase membri ai gruparii Hamas in zona Zawayda din Gaza, a anuntat miscarea islamista care controleaza acest teritoriu palestinian. Potrivit AFP, Hamas a acuzat Israelul ca a provocat explozia; ministerul sanatatii din Gaza afirma ca a fost un accident care s-a soldat si cu trei raniti.



Armata israeliana a dezmintit printr-un purtator de cuvant orice implicare in incident, informeaza Reuters.



Atat Reuters, cat si AFP mentioneaza ca in Gaza au mai avut loc incidente similare, uneori soldate cu victime, provocate de detonarea accidentala a unor explozivi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

