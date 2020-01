Stiri pe aceeasi tema

- Croația preia, incepand de miecuri, 1 ianuarie, președinția Consiliului de miniștri. Prilej cu care, Biroul Parlamentului European in Romania le-a urat succes guvernanților din statul balcanic. In plus, a oferit o serie de informații mai puțin cunoscute despre acesta. Tara areo populație de doar 4,07…

- Ultima tara care a aderat la UE in 2013, Croatia preia presedintia rotativa a Uniunii Europene in aceasta miercuri, 1 ianuarie, pentru sase luni. Guvernul croat spera in special sa integreze tara cat mai repede in spatiul Schengen, vital pentru industria sa turistica, si in zona euro. Dar pentru multi…

- Croatia preia pentru prima data miercuri presedintia rotativa a Consiliului UE, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar aflandu-se pe primul loc intre problemele presante care se afla pe agenda presedintiei croate, relateaza dpa, preluata de...

- Croatia preia pentru prima data miercuri presedintia rotativa a Consiliului UE, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar aflandu-se pe primul loc intre problemele presante care se afla pe agenda presedintiei croate, relateaza dpa.

- Croatia preia pentru prima data miercuri presedintia rotativa a Consiliului UE, iesirea Marii Britanii din blocul comunitar aflandu-se pe primul loc intre problemele presante care se afla pe agenda presedintiei croate, relateaza dpa. De doua ori pe an, un alt stat membru preia presedintia UE, organizand…

- Albania preia la 1 ianuarie de la Slovacia presedintia anuala a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care are ca scop mentinerea securitatatii la nivel regional, potrivit Mediafax.OSCE este cea mai mare organizatie regionala de securitate, contribuind la consolidarea…

- Croatia preia la 1 ianuarie presedintia rotativa semestriala a Uniunii Europene de la Finlanda, care a urmat presedintiei detinute de Romania, mandatul intinzandu-se pe o perioada de sase luni, respectiv pana pe data de 30 iunie 2020, potrivit Mediafax.Președinția Consiliului Uniunii Europene…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, inainte reuniunii de la Bruxelles a Consiliului European ca ii va cere Ursulei von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, sa nu accepte nicio propunere de comisar european venita din partea guvernului Dancila, intrucat acesta a fost demis prin moțiune…