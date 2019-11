Stiri pe aceeasi tema

- In Carpatii Orientali se afla Lacul Sfanta Ana, singurul lac de origine vulcanica din estul Europei. Potrivit unui grup de cercetatori straini, care au evaluat activitatea vulcanica din zona si au publicat...

- Odilon Ozare șocheaza din nou, dupa ce in urma cu 11 ani a inregistrat primul lui record, cand a realizat cea mai inalta palarie, de 4,8 metri. Acum, barbatul s-a lasat inspirit de papagalul sau, iar rezultatul este cu adevarat spectaculos. Un artist din statul american Florida a reusit sa stabileasca…

- Cenusa a cazut peste mai multe localitati din apropiere. "Evident, cenusa afecteaza caile respiratorii ale oamenilor, animalelor si plantele", a spus Hernando Tavera. O coloana de gaz si cenusa s-a ridicat pana la aproximativ trei kilometri inaltime deasupra vulcanului, a adaugat el.Vulcanul,…

- "Nu exista informatii in legatura cu persoane afectate (de eruptie) pana in acest moment", au anuntat pompierii pe Twitter, adaugand ca echipele actioneaza pentru stingerea incendiilor.Potrivit agentiei de presa ANSA, un nor mare de fum putea fi zarit deasupra insulei vulcanice de la o…

- O eruptie vulcanica puternica s-a produs miercuri pe insula italiana Stromboli, provocand incendii de vegetatie, a informat serviciul de pompieri, relateaza DPA, citata de Agerpres. "Nu exista informatii in legatura cu persoane afectate (de eruptie) pana in acest moment", au anuntat pompierii pe Twitter,…

- Porsche continua in aceasta saptamana campania de teasing pentru lansarea sportivei electrice Taycan. Dupa ce in urma cu o zi am aflat detalii despre un test de anduranța desfașurat pe un circuit din Italia, constructorul german a publicat acum prima imagine cu interiorul noului model. Așa cum era de…