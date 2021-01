O echipă din Liga I e în plin cantonament la Timişoara Capitala Banatului duce lipsa de o echipa in elita, dar in aceste zile in oras se afla o grupare de Liga I. E vorba de FC Botosani, care a ales Timisoara ca si locatie pentru stagiul centralizat de iarna. Alegerea poate parea foarte inedita, tinand cont ca si echipele locale care tind spre performanta cauta […] Articolul O echipa din Liga I e in plin cantonament la Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

