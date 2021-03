O doză de vaccin Pfizer oferă un răspuns imun puternic împotriva COVID-19 O doza din vaccinul Pfizer impotriva COVID-19 ofera un raspuns imun similar cu cel generat de infectie si poate asigura totodata protectie impotriva variantelor pentru persoanele care au contractat anterior virusul, conform unui studiu britanic publicat vineri, informeaza Reuters . Marea Britanie a optat in decembrie pentru extinderea decalajului dintre doze pana la 12 saptamani, oficialii aratandu-se increzatori in analiza lor conform careia dozele initiale din vaccinurile Pfizer si AstraZeneca au generat un nivel de protectie. Studiul, condus de universitatile Sheffield si Oxford cu sprijin… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

