Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect indrazneț, aprobat in ultima ședința de Guvern, promite transformarea unei zone salbatice intr-o stațiune de lux pe malul Marii Negre. Proiectul „New Costinești” a primit acceptul Guvernului și daca planurile se vor pune in aplicare, vom avea o noua stațiune pe litoralul romanesc . Pe o…

- Guvernul a adoptat o noua hotarare prin care propune realizarea, in parteneriat public privat, a unor obiective strategice, care vor fi atribuite de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Printre acestea se numara si extinderea retelei de metrou, constructia unor resorturi de lux in New Costinesti…

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat, de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: 1. Linia ferata…

- Turiștii care se afla pe litoralul romanesc in aceste zile au parte de emoții prin care e greu de crezut ca le-au mai trait. Marea Neagra a fost scena unor fenomene extreme in ultima perioada.

- Comisiile de industrii, administratie si de buget ale Camerei Deputatilor au dezbatut, marti, proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore, fiind amanata luarea unei decizii,…

- ONG Mare Nostrum primeste aproape zilnic sesizari legate de esuarea delfinilor. In plina perioada de prohibitie au fost semnalate 34 de cazuri. Cei mai multi delfini erau in stare avansata de descompunere.

- Guvernul va acorda ajutoare de stat in valoare totala anuala de 50 de milioane de euro, pana in 2020, producatorilor de film care vor promova identitatea culturala nationala si a minoritatilor nationale din Romania, dar si zone geografice sau un oras din tara. Proiectul a fost adoptat astazi in sedinta…

