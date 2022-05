O delegație formată din reprezentanți de la câteva zeci de Ambasade a vizitat astăzi mai multe obiective din județul Iași Prefectul Bogdan Cojocaru a insoțit delegația pe tot parcursul zilei. ”Aceasta vizita organizata de Ministerul Afacerilor Externe reprezinta o uriașa oportunitate pentru județul nostru. Sa ai ambasadori din atat de multe țari dispuși sa afle despre ce inseamna Iașul, despre ce reprezinta Iașul, despre mediul universitar, despre moștenirea culturala, despre oportunitațile de investiții este fara nicio indoiala un moment unic in ceea ce privește promovarea Iașului și a ieșenilor. Mulțumesc reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe pentru ca au facilitat aceasta vizita și pentru intreaga organizare. Evenimentul din… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

