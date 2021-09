Stiri pe aceeasi tema

- „Nu legați prietenii cu persoane care manifesta un comportament deviant! Nu intrați in anturaje dubioase!” sau „Evitați frecventarea locurilor și mediilor unde se consuma alcool, droguri sau se pratica jocuri de noroc!”, sunt doua dintre mesajele cu care sunt intampinați copiii, in Timiș, in pragul…

- Dupa un an dificil, copiii noștri se vor intoarce fizic, la gradinița și/sau școala. Polițiștii din cadrul Compartimentului pentru Analiza și Prevenire a Criminalitații, reamintesc fiecarui parinte ca siguranța lor și a copiilor lor este cea mai importanta. Cel puțin 5 minute pe zi, gandește-te la ce…

- Dupa un an dificil, copiii noștri se vor intoarce la gradinița, școala și liceu. Polițiștii din cadrul Compartimentului pentru Analiza și Prevenire a Criminalitații, reamintesc fiecarui parinte ca siguranța lor și a copiilor lor este cea mai importanta. Cel puțin 5 minute pe zi, gandește-te la ce face…

- *VACANȚA S-A TERMINAT!**SUNTEȚI PREGATIȚI PENTRU UN NOU INCEPUT?* Dupa un an dificil, copiii noștri se vor intoarce fizic, la gradinița și/sau școala. Polițiștii prahoveni din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei ai Biroului de Siguranța Școlara, reamintesc…

- Acesta este sloganul sub care, la nivelul Poliției Romane, debuteaza azi Campania naționala de prevenire a victimizarii minorilor. Timp de 10 zile și polițiștii maramureșeni se vor adresa tuturor parinților, folosind cat mai multe cai de comunicare posibile – intalniri fața in fața, comunicate de presa,…

- Eveniment Teleorman/ 34 de permise de conducere reținute in doar 72 de ore august 23, 2021 13:07 In perioada 20 – 22 august, polițiștii au intervenit la aproximativ 490 de evenimente, dintre care 420 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgența – 112. In urma activitaților…

- In data de 05.08.2021, in jurul orei 23:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ilia, au efectuat semnal de oprire a unui autoturism care circula pe raza comunei Dobra. Intrucat nu a oprit la semnalul politistilor, acestia au pornit in urmarirea autoturismului, care a fost abandonat…

- In cursul zilei de miercuri, 21 iulie, polițiștii salajeni au intocmit trei dosare penale la regimul rutier. Miercuri, 21 iulie, la ora 14.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au depistat in trafic, pe strada Morii din localitatea Almașu, un autoturism condus de un un minor, din…