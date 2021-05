O dansatoare la bara romanca a fost condamnata in Spania pentru ca l-a bagat in datorii pe un barbat. Este o decizie fara precedent a justiție iberice, dansatoarea convingandu-l pe iubitul sau sa-și vanda trei proprietați și a contractat alte cinci credite bancare pentru a-și mulțumi iubita. Potrivit presei spaniole, romanca a fost condamnata de Curtea provincial din Cantabria, la șase ani de inchisoare, plata unei amenzi de 4320 euro și obigația de a-i restitui un milion de euro (mai precis 992.000 euro) celui care l-a bagat in datorii. Barbatul spaniol a cunoscut-o pe dansatoarea la bara…