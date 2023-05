Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitați sa intervina joi, in jurul orei 17:00, in localitatea Beregsau Mare, județul Timiș ca sa stinga un incendiu produs la un autoturism electric. „La sosirea forțelor la locul evenimentului s-a constatat ca autoturismul era cuprins de incendiu in totalitate. Din fericire, nu…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, in zona localitații Periam Port. Un copil de 4 ani a murit, iar doi adulți și doi copii sunt dati disparuți. Potrivit ISU Timis, un copil de 4 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la un tramvai aflat in mers pe Bulevardul Revoluției din Timișoara. 15 persoane s-au autoevacuat. Potrivit ISU Timiș, la fața locului au intervenit 12 pompieri din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala…