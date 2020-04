Stiri pe aceeasi tema

- Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 In urma cu doar cateva ore, Pink a dezvaluit, printr-o postare pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Nu doar ea, ci si fiul ei in varsta de doar 3 ani, micutul Jameson. Artista marturiseste…

- Pandemia de coronavirus a schimbat fața întregii lumi, iar imaginile cu marile orașe ale Terrei care par nepopulate au devenit virale. Nu a facut excepție nici Los Angeles-ul. O metropola cu aproape 4 milioane de locuitori care pare desprinsa din scenariile filmelor apocaliptice în vremea…

- Earvin Ngapeth, voleibalistul de 29 de ani, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Vedeta franceza a lui Zenit Kazan a postat pe Instagram ca se afla in spital. Earvin Ngapeth, unul dintre cei mai buni jucatori din naționala Franței, a anunțat pe Instagram ca a ajuns la spital din cauza infectarii…

- Olga Kurylenko, cunoscuta pentru apariția sa intr-unul din filmele din seria cu James Bond, "Quantum of Solace , sufera de o saptamana de Covid-19. Actrița a dezvaluit a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția bolii pe Instagram și a povestit despre…

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a izolat, insa vedeta insista ca nu are simptome, anunța publicația The SunActorul din filmul „Luther”, in varsta de 47 de ani, spune ca se simte „in regula” dupa ce a confirmat ca contractat virusul mortal, care…

- "Iata definiția mea despre ceea ce inseamna wellness pentru mine ... Wellness pentru mine inseamna toate lucrurile in echilibru. Și echilibrul nu inseamna ca toate lucrurile sunt egale sau in pace in orice moment", a spus Winfrey inainte de a-si impletici picioarele si a cadea pe scena. Videoclipurile…

- „Salutati-o pe prezentatoarea voastra de pe internet a concursului Eurovision 2020", care va avea loc in luna mai la Rotterdam, a declarat Nikkie de Jager, cunoscuta si sub numele NikkieTutorials, intr-o inregistrare video difuzata pe YouTube, platforma care a facut-o cunoscuta pe plan mondial gratie…