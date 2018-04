O cunoscută actriţă americană, arestată sub acuzaţia că recruta…

Actrita new-yorkeza Allison Mack a fost arestata vineri sub acuzatia ca a recrutat femei intr-o societate secreta condusa de asa-numitul guru al dezvoltarii personale Keith Raniere, in cadrul careia acestea au fost fortate sa aiba relatii sexuale cu acesta si au fost insemnate cu initialele lui, relateaza Reuters.

Mack a fost acuzata de trafic de carne vie si conspiratie in vederea comiterii acestei infractiuni, conform actului de acuzare desecretizat vineri.



Allison Mack, in varsta de 35 de ani, a pledat "nevinovat" in cadrul unei scurte audieri de la tribunalul federal din…