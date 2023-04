Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Avram Iancu a lansat de curand, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru modernizarea infrastructurii rutiere in lungime de 4.15 kilometri. Valoarea totala estimata a proiectului este de 3.037.100 de lei, fara TVA. Lucrarile necesare construcției drumurilor sunt…

- Primaria comunei Cetatea de Balta a solicitat emiterea acordului de mediu de catre APM Alba pentru inființarea rețelei de canalizare menajera. In proiect se propune inființarea unui sistem centralizat public de canalizare a apelor uzate menajere prin interconectarea intre comuna Cetatea de Balta si…

- Primaria comunei Lupșa a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice doua licitații pentru lucrari de construcții de drumuri, pentru proiectele „Lucrari modernizare strazi in comuna Lupșa, județul Alba”, in valoare de 7.929.330,10 de lei, fara TVA și „Lucrari de modernizare strazi in satele…

- Localitațile Galda de Sus și Cetea vor avea rețea de apa potabila și canalizare menajera: Investiție de peste 13 milioane de lei Localitațile Galda de Sus și Cetea vor beneficia rețea de apa potabila și canalizare menajera, printr-o investiție de peste 13 milioane de lei. Primaria comunei Galda de Jos…

- DC234 din comuna Cut va fi reabilitat printr-o investiție de peste 2 milioane de lei. Primaria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Drumul comunal ce face obiectivul prezentei documentatii se afla in administrarea comunei Cut, este amplasat in localitatea Cut și asigura legatura…

- Rețea de apa potabila in localitatea Mușca, comuna Lupșa: Investiție de peste 7 milioane de lei Locuitorii din Mușca, comuna Lupșa, vor beneficia in curand de rețea de apa potabila. Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde realizarii proiectului in valoare de peste 7 milioane de lei.…