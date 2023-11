Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates lanseaza o profetie si sustine ca in urmatorii cinci ani lumea actuala se va schimba radical. El arata ca toate marile companii lucreaza la proiecte de Inteligenta Artificiala pentru a crea asa numitul "asistent personal" sau "agent", cum mai este denumit. Acesta "va…

- Sporul natural s-a mentinut negativ (-3.839) in luna septembrie 2023, numarul persoanelor decedate fiind de 1,3 ori mai mare decat cel al nou-nascuților. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), in septembrie 2023 s-au nascut 14.080 copii, cu 2.115 mai putini copii decat in luna august…

- FOTO VIDEO| Noua gradinița de peste 18 milioane de lei din Alba Iulia: Cand se vor putea bucura 160 de copii, impreuna cu dascalii acestora, de un spațiu modern Noua gradinița de peste 18 milioane de lei din Alba Iulia: Cand se vor putea bucura 160 de copii, impreuna cu dascalii acestora, de un spațiu…

- Prejudiciile pe care le creeaza criza climatica generata de activitatea umana prin apariția vremii extreme au costat omenirea 16 milioane de dolari pe ora pe parcursul ultimilor 20 de ani, conform unei noi estimari. Furtunile, inundațiile, valurile de caldura și seceta au dus la pierderea unui numar…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, duminica seara, ca 115 cetateni romani din Israel au revenit in tara cu un zbor operat de o companie privata.”In continuarea precizarilor de presa referitoare la deteriorarea situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, MAE informeaza ca Celula de…

- Judecatorul clujean, Cristi Danileț, a declarat de curand, ca in Cluj, ambulanțele preiau copii in sevraj chiar in timpul orelor de curs și sunt inregistrate decese cauzate de supradoza. Danileț a afirmat in emisiunea PUNCTUL CRITIC moderata de Raul Chiș ca fenomenul consumului de droguri in școlile…

- Criza ostaticilor de la Scoala nr. 1 din Beslan, Rusia, a inceput la 1 septembrie 2004, cand un grup inarmat de teroristi a luat ostatici peste 1.100 de elevi si profesori, si s-a incheiat tragic pe 3 septembrie 2004 cu 338 de morti, dintre care 186 copii.

- Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Potrivit unui raport anual al bancii elvetiene Credit…