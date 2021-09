O companie israeliană a creat o baterie electrică care se încarcă în 10 minute StoreDot, o firma din Israel specializata în dezvoltarea bateriilor electrice pentru masini cu încarcare rapida, a prezentat o baterie care poate fi încarcata complet în doar 10 minute, scrie news.ro. Dupa un proces de dezvoltare care a durat 3 ani si a implicat folosirea a 5 brevete legate de designul celulelor, StoreDot a prezentat un prototip de baterie electrica cu celule cilindrice, despre care spune ca rezolva problemele de siguranta si performanta caracteristice acestui tip de celule. Prototipul realizat de StoreDot foloseste formatul 4680 - 46 milimetri latime,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

