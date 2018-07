Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Hunt Oil și Petrom au descoperit la Padina (județul Buzau) un zacamant de gaze de peste 40 miliarde metri cubi, cea mai mare rezerva onshore (pe țarm) din ultimele decenii. Descoperirea a fost anunțata de Dorinel Ursarescu, consilierul șefului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale…

- ExxonMobil nu a luat inca decizia finala de a trece la etapa de exploatare a zacamintelor de gaze din blocul Neptun Deep din Marea Neagra si estimeaza ca productia ar putea ajunge la 6,3 miliarde de metri cubi pe an, a declarat, luni, Richard Tusker, lead country manager al ExxonMobil Romania, in cadrul…

- Pamanturile rare sau metalele neferoase rare precum scandiu, ytriu și pe cele din categoria lantanide sunt indispensabile pentru fabricarea produselor tehologice moderne ca: telefoane mobile, tablete, calculatoare,...

- Actionarii Romgaz vor discuta la adunarea generala extraordinara din 22 mai retragerea companiei din doua perimetre de concesiune din Slovacia si preluarea gratuita a unei cote de participare de 8,3% corespunzatoare perimetrului Svidnik, tot din Slovacia, ca urmare a retragerii companiei britanice…