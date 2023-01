Stiri pe aceeasi tema

- Cometa „C/2022 E3 (ZTF)” a fost descoperita in martie anul trecut. In prezent se indreapta spre Soare si va fi usor de observat cu un binoclu bun si poate chiar cu ochiul liber in weekendul 21-22 ianuarie, potrivit AFP, citata de News.ro. Cometa „C/2022 E3 (ZTF)”, descoperita recent, va trece aproape…

- Cometa ''C/2022 E3 (ZTF)'', recent descoperita, care a trecut ultima data pe langa Terra acum 50.000 de ani si provine din regiuni indepartate ale sistemului solar, va trece prin apropierea Soarelui saptamana aceasta si ar putea fi vizibila cu ochiul liber la sfarsitul lunii ianuarie, informeaza AFP,…

- O cometa care a fost descrisa ca un „bulgare de zapada cosmic” va trece pe langa Pamant, la inceputul anului 2023, pentru prima oara dupa 50.000 de ani, informeaza publicatia Unilad, conform News.ro. Cometa, numita C/2022 E3 (ZTF), va fi cel mai aproape de Pamant pe 1 februarie 2023, la aproape 12 luni…

- Cometa C/2022 E3 (ZTF) orbiteaza in jurul Soarelui la fiecare 50.000 de ani si va trece la aproximativ 42 de milioane de kilometri de Pamant pe 1 februarie 2023, ceea ce o va face vizibila cu ochiul liber.

- Cometa C/2022 E3 (ZTF) orbiteaza in jurul Soarelui la fiecare 50.000 de ani si va trece la mai putin de 26 de milioane de mile de Pamant pe 1 februarie 2023, ceea ce o va face vizibila cu ochiul liber. Ea este deja vizibila cu ajutorul binoclurilor si al telescoapelor de joasa inaltime, atunci cand…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:40, ca un barbat este surprins sub un mal de pamant prabușit, in localitatea Sic. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje medicale, dar și polițiștii. Revenim cu detalii! foto:…

- O eclipsa parțiala de Soare este vizibila in acest moment pe teritoriul Romaniei. Maximumul eclipesi se va produce intre orele 13.28 și 13.42, potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic și poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudura foarte inchis la culoare sau filtru Mylar.…

O eclipsa de Soare, care va fi vizibila partial din Romania, va avea loc in 25 octombrie, anunta Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu.