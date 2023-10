Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul identificarii in cursul zilei de 13 septembrie 2023 de noi fragmente de drona similara cu cele folosite de armata rusa, dispersate pe o suprafata de cateva zeci de metri, in judetul Tulcea, Ministerul Afacerilor Externe reitereaza protestul ferm fata de violarea, din nou, a spatiului aerian…

- Muzeul Judetean Mures a finalizat lucrarile de descarcare arheologica in zona din Cetatea Targu-Mures unde urmeaza a fi instalata o fantana baroca. Cu prilejul sapaturilor arheologii au descoperit mai multe obiecte din epoca bronzului, dar si o bratara de bronz care pare a proveni din epoca romana.…

- Succesul proiectului, lansat sub sloganul “STOP!Azi mașina sta pe loc” de Primaria Cluj-Napoca, alaturi de CTP Cluj-Napoca in urma cu 2 ani, a inspirat și celelate comune din zona metropolitana sa-l implementeze cu sprijinul UAT-rilor, prima fiind Florești, incepand cu luna martie, a doua Apahida,…

- Consumul exagerat de benzodiazepine poate duce la somnolența, la vedere dubla, lipsa coordonarii motorie din partea creierului, susțin medicii. Persoanele care folosesc aceste substanțe nu trebuie sa urce la volan.

- Asistenta care a ingrozit Marea Britanie a fost gasita vinovata de uciderea a 7 bebeluși in spitalul din Chester. Lucy Letby este acuzata ca a otravit bebelușii cu insulina, le-a injectat aer in sange sau i-a supraalimentat cu lapte.

- Un numar de 26 de persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de salvamontisti.Dispeceratul National Salvamont informeaza miercuri dimineata ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 10 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: * cate doua apeluri pentru…

- Este alerta in aceasta dimineata la Mangalia acolo unde a fost gasit intr un parc trupul unei minore decedate. In zona au ajuns politistii, jandarmii si criminalistii care au deschis o ancheta. Trupul victimei va fi transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei. Vom reveni cu informatii. ...

- O tanara, de 25 de ani, a fost gasita moarta duminica intr-una din camerele unui hotel din Timisoara. Politistii au deschis dosar pentru ucidere din culpa si ancheteaza cazul, scrie News.ro. „In jurul orei 13.30, politistii au fost sesizati ca o tanara, de 25 de ani, ar fi fost gasita, de catre receptinera,…