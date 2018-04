Stiri pe aceeasi tema

- Atac în Toronto! O camioneta a intrat între pietoni luni, la Toronto, si a ranit cel putin opt-zece persoane, a anuntat politia canadiana, într-un mesaj în reteaua Twitter preluat de agentiile de presa internationale.

- Mai mulți oameni au fost raniți, luni, in orașul canadian Toronto, dupa ce o camioneta de culoare alba a intrat intr-un grup de trecatori.Poliția a anunța ca șoferul a fugit. Presa canadiana susține ca sunt intre 8 și 10 raniți.

- Un incident, catalogat de anumite surse drept atentat, a avut loc, in urma cu puțin timp, in Canada, la Toronto! O camioneta a intrat in mulțime, pe trotuar, și a provocat ranirea a 10 persoane. Atacatorul inca nu a fost prins. Incidentul a avut loc chiar in centrul orașului. Transportul public de…

- Soferul care a accidentat, joi, o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni de pe strada Luica din Capitala este cautat de politistii de la Brigada Rutiera, dupa ce a parasit locul accidentului fara incuviintare. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, fetita este in stare stabila, dar ramane…

- Cel puțin 3 persoane au fost ucise si 50 au fost ranite, astazi, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala…

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Dupa doi ani de ancheta, politia israeliana a recomandat marti inculparea pentru coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general. Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru…

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…