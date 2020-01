Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial important din Kazahstan spune ca autoritațile analizeaza inițial o posibila „defecțiune tehnica” sau eroare de pilotaj care a dus la prabușirea avionului Bek Air care a ucis 12 din cei 98 de pasageri și echipaj la bord la 27 decembrie. Roman Sklyar, viceprim-ministru, a declarat ca o comisie…

- Maral Erman este una dintre supraviețuitoarele aeronevei prabușite in apropierea orasului Almaty, imediat dupa decolare.Ea a povestit ca avionul se zgalțaia in timpul decolarii și ca, in momentul prabușirii, inițial a avut senzația de aterizare, cand de fapt „am lovit ceva”. „Nu…

- Un avion de linie cu aproximativ 100 de persoane la bord s-a rupt in doua si a distrus o casa, dupa ce s-a prabusit la puttin timp dupa decolare, vineri, de la Almaty, in Kazahstan, omorand 12 oameni, relteaza AFP potrivit news.roAeronava, un Fokker-100 apartinand companiei low-cost Bek Air,…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, titrat de Agerpres. Avionul…

- Avionul - de tip Fokker-100 - apartinand companiei low-cost Bek Air s-a prabusit la ora locala 7.22 (3.22, ora Romaniei), dupa ce a decolat la ora locala 7.05 (3.05, ora Romaniei) de pe Aeroportul Almaty, un oras considerat plamanul economic al Kazahstanului, care efectua un zbor catre capitala Nur-Sultan,…

- Tragedie aviatica vineri dimineața in Kazahstan! Cel puțin 14 persoane au fost ucise dupa ce avion Bek Air cu 98 de persoane s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Almaty direct peste o cladire cu doua etaje. Alte cel puțin 60 de persoane, inclusiv copii, au fost transportați…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu se cel putin noua morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Avionul care…

- Un avion al companiei aeriene Silverstone Air cu 55 de persoane la bord a ieșit de pe pista în momentul decolarii din Nairobi, doua persoane fiind ranite în incident, au anunțat compania aeriana și autoritatea aeroportuara din Kenya, relateaza AFP. ”În aceasta dimineața,…