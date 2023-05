O călătorie în spațiul cosmic costă 120.000 de euro. Ce include Compania franceza Zephalto a anunțat ca dorește sa creeze un restaurant in spațiul cosmic. Proiectul de turism spațial a fost fondat de catre Vincent Farret d’Asties care a pus deja la vanzare bilete pentru capsula presurizata Celeste. Cei care iși doresc sa aiba parte de o experiența unica in spațiul cosmic, iși pot indeplini visul in anul 2024 cu suma de 120.000 de euro. Compania franceza Zephalto va urca o capsula numita Celeste la o altitudine de 25 de kilometri prin care oaspeții vor putea sa vada curbura pamantului. In timpul calatoriei, pasagerii vor putea sa admire peisajul oferit de spațiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul francez Zephalto, fondat de fostul controlor de trafic aerian Vincent Farret d'Asties, și-a dezvaluit planurile pe care le are pentru a trimite turiști in spațiu, intr-o capsula presurizata, numita Celeste, atașata la un balon stratosferic. Pre-rezervarile costa 10.000 de euro, iar o calatorie,…

- Compania suedeza Mo’cycle va lansa primii blugi cu airbag din lume. Acestia ofera protecție in cazul unui accident de motocicleta. Blugii sunt confecționați din material hidrofug, respirabil și rezistent la abraziune. Pentru ca aceștia sa reacționeze la timp la o posibila cadere, șoferul trebuie sa…

- Gingiile sanatoase nu sangereaza. Așadar, nu este normal sa scuipi sange in timpul periajului dentar sau al folosirii aței dentare. Sangerarea gingiilor in timpul periajului poate indica o afecțiune gingivala. Sangerarea gingivala poate fi cauzata de acumularea de placa bacteriana in jurul, pe și in…

- Compania de asigurari Euroins Romania intra in insolvența. ASF i-a retras autorizația de funcționare. CE se intampla cu polițele emise: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare a Euroins Romania. Totodata, s-a decis constatarea indiciilor starii de…

- Proiectul care ar fi interzis complet reclamele la jocurile de noroc a fost modificat radical, marți, de senatorii din comisiile de juridica și de cultura. Comisia a admis amendamentele propuse de liberali prin care pot fi difuzate in continuare spoturi in audiovizual noaptea, iar reclamele in exterior…

- Vești bune pentru pasionații sporturilor de iarna. Potrivit ultimelor declarații facute de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, partia veche de la Baișoara se va uni cu cele de la Buscat, iar noul domeniu schiabil va cuprinde instalații cu gondola și telecabina. „Consiliul Județean are…

- Cat costa o baterie de mașina electrica in 2023 este o preocupare legitima a tuturor celor care au o mașina electrica sau care se gandesc sa cumpere așa ceva in viitorul apropiat. Prețurile pentru 1 kWh in cazul bateriilor litiu-ion au tot scazut in ultimii 15 ani, insa 2022 au crescut cu circa 7%.…

- China susține ca in ultimul an Statele Unite ale Americii au trimis de peste zece ori baloane de mare altitudine in spatiul sau aerian, fara „nicio permisiune”. Reacția Beijingului vine dupa ce SUA au doborat mai multe obiecte zburatoare la mare altitudine in ultimele zile, despre care afirma ca ar…