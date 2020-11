O bătrânică de la țară a fost jefuită! Hoții i-ar fi furat 300.000 de euro din locuință Polițiștii din Arad au demarat o ancheta dupa ce unei batrane de 87 de ani din localitatea Pancota i-ar fi fost furați dintr-un seif aproximativ 300.000 de euro. Victima susține ca o persoana mascata a intrat peste ea in locuința și a agresat-o pana i-a sapus unde ține banii. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean Arad, Adina Aconstantinesei, presupusul furt a fost sesizat de un barbat de 59 de ani. El a relatat ca persoane necunoscute ar fi patruns in casa mamei sale, de unde ar fi furat o suma uriașa de bani. „Din cercetari a reiesit ca o persoana mascata ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Din cercetari a reiesit ca o persoana mascata ar fi patruns in locuinta femeii si ar fi agresat-o pana aceasta i-a spus unde tine banii.

Victima relatand ca o persoana mascata a intrat peste ea in locuinta si a agresat-o pana a spus unde tine banii.

