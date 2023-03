O bătrână din Bacău a ajuns la spital cu anemie, dar ar fi fost sedată şi legată de pat la Psihiatrie O batrana trece prin momente de cosmar la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Sau, cel putin, asa sustine familia femeii. Pensionara a ajuns la unitatea medicala cu anemie, dar ar fi fost sedata si legata de pat la Psihiatrie. Apropiatii mai spun ca starea varstnicei este mult mai rea fața de momentul in care a […] The post O batrana din Bacau a ajuns la spital cu anemie, dar ar fi fost sedata si legata de pat la Psihiatrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

