O bătrână de 84 de ani din Giurgiu a fost violată de un vecin Un apel la 112 anunța, miercuri noapte, ca o batrana de 84 de ani a fost violata. In scurt timp, a fost gasit autorul: un vecin, in varsta de 49 de ani. Polițiștii giurgiuveni anunța ca miercuri, 14 decembrie, in jurul orei 21.30, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a agresat fizic și a violat-o pe vecina sa, o femeie, de 84 de ani, din localitatea Toporu, județul Giurgiu. ”In baza sesizarii, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Giurgiu, iar din primele cercetari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

