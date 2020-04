O bătrână a murit în drum spre magazin, lovită de o autoutilitară Sfarșit tragic pentru o batrana de 80 de ani din satul Coconari, comuna Poșta Calnau, județul Buzau. Femeia a fost lovita mortal, vineri, in timp ce traversa strada pentru a merge la magazin, noteaza stiridebuzau.ro.Accidentul a avut loc vineri, cand o autoutilitara care mergea catre Zarnești a lovit-o mortal o femeie care se angajase in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure.Se pare ca femeia in varsta de 80 de ani voia sa mearga la cumparaturi la un magazin din sat, situat pe partea cealalta a drumului.Șoferul, un barbat in varsta de 42 de ani, din județul Galați, a declarat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O localnica din satul Coconari, comuna Poșta Calnau și-a gasit sfarșitul sub roțile unei autoutilitare, dupa ce a traversat incercat sa traverseze fara sa se asigure. Tragedia a avut loc astazi, in jurul pranzului, pe drumul județean 220. Femeia in varsta de 80 de ani, care locuia in comuna Vernești,…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui pieton s-a produs vineri pe drumul județean ce traverseaza satul Coconari din comuna Poșta Calnau. Victima este o femeie de aproximativ 80 de ani. In timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 220, catre Zarnești, in localitatea Coconari, comuna Posta Calnau, un…

- UPDATE Sfarsit cumplit pentru o femeie de 80 de ani din satul Zarnesti. Batrana, care s-ar fi agajat in traversarea drumului, prin loc nepermis si fara sa se asigure, a fost lovita de o autoutilitara care mergea spre Zarnesti. Conducatorul auto, de 42 de ani, din judetul Galati, nu a vazut-o pe femeie…

- Update Din primele date, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 220, catre Zarnești, in localitatea Coconari(comuna Posta Calnau), un sofer de 42 de ani, din judetul Galati, a surprins si accidentat mortal o femeie pieton, in varsta de 80 de ani, din localitatea Zarnesti, care s-ar fi agajat in…

- Accident grav in Argeș! O femeie a murit. Tragedia a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 7, pe raza comunei argeșene Morarești. Din primele verificari, in urma unui accident produs intre un autotren și un autoturism, autoturismul a fost proiectat in afara parții carosabile și a accidentat mortal o…

- Tragedie in Bucuresti! O femeie in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineata, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada.Accidentul a avut loc in jurul orei 05:00, in zona Valea Cascadelor din sectorul 6. Aflat la volanul unui autovehicul, in un barbat in varsta de 47 ani, a lovit-o…

- FOTO – INFO Trafic jud. Cluj Un accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 09:40, pe strada Bucegi din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, un conducator auto in varsta de 20 de ani, din comuna Maguri Racatau, in timp ce efectua o manevra…

- O femeie de 82 de ani din judetul Galati a murit din cauza gripei, acesta fiind cel de-al 16-lea deces cauzat de gripa confirmat in acest sezon. Batrana avea mai multe afectiuni cronice si nu era vaccinata anti-gripal.