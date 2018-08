Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost data disparuta in aceasta dupa amiaza in largul marii la Eforie Nord, in zona digului de langa plaja Belona. Din primele informatii scafandrii nu pot interveni in zona, curentii fiind prea puternici. Pompierii incearca sa ajunga la victima cu ajutorul unei ambarcatiuni. UPDATE. Potrivit…

- Un crocodil de aproape doi metri a fost observat pe mai multe plaje din insula Phuket, una dintre destinatiile cele mai populare din Thailanda, au anuntat autoritatile locale care incearca sa-l captureze. Prezenta reptilei a fost semnalata in urma cu o saptamana in apropiere de plaja Rawai…

- Un video realizat cu o drona a capturat imagini cu un grup de rechini care se sarbatoresc devorand o balena, pe masura ce plutește aproape de o plaja populara pentru surf. Faimoasa plaja de la Angourie Point, a fost zona interzisa pentru surferi din cauza acestui eveniment straniu. Cauza mortii balenei…

- Momente incarcate de emoție in Thailanda, atat pentru parinții care au așteptat cu sufletul la gura salvarea celor 12 copii, cat și pentru scafandrii și toți cei care au participat la operațiunile de salvare. Au fost trei zile cu nervii intinși la maximum, in așteptare, in timp ce copiii, legați…

- Un copil in varsta de doi ani a cazut intr-o fantana adanca de 15 metri in localitatea Cosoveni, județul Dolj. Operațiunea de salvare a pompierilor chemați la fața locului a fost ingreunata din cauza dimensiunii reduse a fantanii. Din fericire, dupa zeci de minute, micuțul a fost recuperat in viața…

- Problema poluarii cu obiecte din plastic a mediului marin este din nou in atentia publica dupa ce in stomacul unei balene pilot esuate pe o plaja din Thailanda, ce nu a mai putut fi salvata, au fost descoperite zeci de obiecte din plastic care cantareau peste 8 kilograme, informeaza

