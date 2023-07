Stiri pe aceeasi tema

- O avocata din Baroul Prahova, acuzata ca a cumparat arme pentru copiii ei minori in varsta de 7 si de 10 ani, cel mare folosindu-le zilnic pentru a impusca pasari, a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Conform unui comunicat emis, vineri, de PCA, procurorii,…

- Aproape 150 de percheziții se desfașoara in aceasta dimineața, in toata tara. Descinderile ii vizeaza pe membrii unei rețele de trafic de arme . 145 de perchezitii au loc miercuri intr-un dosar vizand trafic de arme (nerespectarea regimului armelor si al munitiilor), dupa ce doua firme din Polonia ar…

- Un elev, in varsta de sapte ani din Constanța a intrat cu o arma de tip air soft in școala in care invața. Potrivit polițiștilor, arma cu care a intrat elevul era una cu luneta de tip airsoft, neletala și nesupusa autorizarii. Alarma a fost data de directorul Școlii Generale nr. 33 Anghel Saligny Constanța.…

- Doi fermieri din Buzau foloseau substanțe toxice pentru a forța coacerea accelerata a legumelor. Acestea erau vandute ca legume BIO. Polițiștii buzoieni ancheteaza acum trei barbați, dintre care doi fermieri, care au pus in vanzare substante toxice cu scopul de a fi folosite pentru coacerea fortata…