O autoutilitară s-a răsturnat în afara părții carosabile, în Mureș! Pompierii Secției Sarmașu au intervenit joi, 9 martie, in jurul orei 10.00, in localitatea Grebenișu de Campie, in urma producerii unui accident rutier. "La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, la sosirea acestora constatandu-se faptul ca este vorba despre o autoutilitara rasturnata in afara parții carosabile. […] Sursa articolului: O... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

