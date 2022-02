Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) a transmis lista actualizata la zi și a anunțat 252 de noi cazuri in intreg județul fața de precedenta raportare, fara a fi luate in calcul și reinfectarile.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca, din datele existente si din discutiile cu specialisti in sanatate publica, el crede ca Romania se apropie de o „stabilizare a cresterii" numarului de cazuri de COVID-19, „incat saptamana viitoare sa putem sa incepem…

- In perioada 11-19 decembrie 2021, a avut loc programul de formare pentru jurnaliști ”Tratamentul minorilor victime in justiția penala”, in cadrul caruia peste 40 de jurnaliști la nivel local și național au dobandit cunoștințe valoroase de la experții din domeniu privind investigarea cazurilor de trafic…

- Primarul Emil Boc este pe locul cinci in topul popularitații la nivel național. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila se bucura de cea mai buna imagine, 37% dintre cei chestionati avand o parere buna despre el, in timp ce procentul celor care au o parere proasta este de 40%. Rafila e urmat de Marcel…

- In data de 26 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.664 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 389 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- In data de 18 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.717 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 391 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, marti, sunt disponibile 23 de paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, in afara celor rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2. Marti, conform datelor…

- Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Salaj, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Salaj, organizeaza o serie de sesiuni de formare adresate cadrelor didactice.Obiectivul general al acestui demers formativ este…