Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, 15 februarie, un Mercedes a derapat de pe traseu și s-a izbit intr-un copac, la intrarea in Ghidighici. Impactul s-a produs la intersecția str. Victoriei și Ștefan cel Mare. Informația a fost confirmata pentru Realitatea.md de ofițera de presa a Poliției Capitalei, Natalia Stati. Astfel,…

- Miercuri seara, 15 februarie, un Mercedes a derapat de pe traseu și s-a izbit intr-un copac, la intrarea in Ghidighici. Impactul s-a produs la intersecția str. Victoriei și Ștefan cel Mare. Informația a fost confirmata pentru Realitatea.md de ofițera de presa a Poliției Capitalei, Natalia Stati. Astfel,…

- OMV Petrom a obținut in 2022 un profit record de aproape 10,2 miliarde de lei pe fondul prețurilor mari la energie și țiței și a platit statului roman taxe și impozite de 20 de miliarde de lei. Informația a fost data de Christina Verchere, șefa OMV Petrom “Veniturile OMV Petrom sunt o baza solida pentru…

- In line-up-ul festivalului MASIF 2023 mai sunt Nicky Romero, Quintino, Kadebostany, B.U.G. Mafia, Inna, Delia, Grasu XXL, Dirty Nano, Pascal Junior, Killa Fonic.Unul dintre cei mai doriți DJ din line-up-ul de festival, DIMITRI VEGAS, vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care…

- „Lucrurile au stat in regula, au fost foarte multe rezervarii, in multe statiuni turistice gradul de ocupare a fost de aproape 100%. In perioada sarbatorile pe rit vechi a fost mai problematic pentru ca a fost o vreme mai calda si nu a fost zapada. E o stare de fapt. Sunt modificari climatice. Sunt…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) La jumatatea ciclului de extracție, depozitele de gaze sunt pe trei sferturi pline inca, procent care poate parea satisfacator, dar este semnificativ sub media europeana. Posibilele cauze și implicații Gradul de umplere a depozitelor de faze naturale era, in Romania, de 74,5%…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,2% din PIB in primele 11 luni din acest an, de la 3,37% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, conform datelor publicate marti de Ministerul Finantelor. Comparativ cu perioada similara din 2021, cand s-a situat la 4,7% din PIB, deficitul bugetar a scazut…

- "Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 58,70 miliarde de lei. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,5 puncte procentuale pe cele unsprezece luni ale anului 2022 fata de aceeasi…