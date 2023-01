Oasistenta sociala a fost trimisa in judecata pentru pornografie infantila, a anuntat, marti, DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman. „Prin rechizitoriul din data de 09.01.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Teleorman au dispus trimiterea in judecata a unei inculpate, avand calitatea de asistent social, pentru savarșirea infracțiunii de pornografie infantila printr-un sistem informatic. In cauza s-a reținut ca, in perioada 2019 – 2022, inculpata a produs, deținut, procurat, stocat și distribuit materiale pornografice…