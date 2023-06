O asistentă medicală se împrietenea cu pacienți bătrâni, apoi îi jefuia. Femeia a fost reținută O asistenta medicala a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiștii din Hunedoara dupa ce ar fi furat bani și alte bunuri din locuințele unor pacienți carora le administra tratamente. Potrivit IPJ Hunedoara, joi, politistii au identificat o femeie care, in calitate de asistenta medicala, ar fi intrat in contact cu diferite persoane vulnerabile, […] Articolul O asistenta medicala se imprietenea cu pacienți batrani, apoi ii jefuia. Femeia a fost reținuta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Polițiștii au confiscat o veritabila comoara, in urma perchezițiilor la domiciliul unei asistente medicale din județul Hunedoara, acuzata ca a furat mai multe bunuri din casele unor varstnici pe care se oferea sa ii ajute.

