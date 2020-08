Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta in varsta de 50 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Prahova, depistata cu noul coronavisrus, a decedat in aceasta dimineața. Femeia era internata de mai multe zile la terapie intensiva, tocmai la Medgidia, in conditiile in care la momentul respectiv nu mai erau locuri la ATI in Prahova.

- O asistenta de la Serviciul de Ambulanta Prahova, diagnosticata cu COVID-19 a murit, duminica dimineata, intr-un spital din Medgidia, unde fusese dusa cu un elicopter din cauza la, momentul diagnosticarii, in niciun spital din Prahova nu erau locuri libere pentru pacientii infectati din SARS-CoV-2,…

- O asistenta de la Serviciul de Ambulanța Județean Prahova, infectata cu noul coronavirus, a murit in aceasta dimineața. Femeia ceruse sa fie externata pentru a se trata acasa, dar starea ei s-a inrautațit.

- O asistenta din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Prahova a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus. Starea de sanatate a femeii s-a deteriorat rapid, ea fiind transferata la un spital din Medgidia din lipsa locurilor disponibile la ATI in Prahova, noteaza Agerpres.OficialiiPrefecturii…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia au facut precizari sambata cu privire la decesul tinerei de 33 de ani, insarcinate, confirmata pozitiv cu COVID-19. De asemenea, un unchi al femeii a facut declaratii presei.

- O femeie de 40 de ani, din Ramnicu Sarat, diagnosticata cu COVID-19, a murit in Spitalul Județean Constanța, unde fusese transferata de la Spitalul Județean Buzau dupa ce starea ei de sanatate se agravase. DSP Buzau a raportat doua decese, in ultimele 24 de ore, din randul bolnavilor cu SARS-CoV-2.…

- Raed Arafat reclama, de mai bine de o saptamana, ca nu mai sunt paturi la terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus. Cel care l-a contrazis este chiar ministrul Sanatații, Nelu Tataru.La ATI, in acest moment, sunt internați 286 de pacienți cu coronavirus, conform ultimei raportari,…

- Ministerul Sanatatii a trimis in noaptea de luni spre marti la Galati o unitate de terapie intensiva mobila pentru pacientii COVID-19 aflati in stare grava, scrie News.ro. Unitatea a fost solicitata de prefectul Gabriel Avramescu.In unitatea de terapie intensiva mobila sunt disponibile 12 posturi ATI,…