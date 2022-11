Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Arges a invins statul roman la CEDO dupa ce nu a fost respinsa la inscrierea la facultate din cauza inaltimii si greutatii. CEDO a decis ca tanara a fost discriminata pe motiv de caracteristici fizice si ca i-a fost incalcat dreptul la educatie. Intre timp, institutul medico-militar din…

- TITULARI… Echipa naționala de rugby a Romaniei a caștigat primul test al lunii noiembrie, 30-23 cu Chile, intr-un meci disputat la București, pe stadionul “Arcul de Triumf”. In formula de start s-au aflat și patru barladeni: Vasile Balan, Cristi Chirica, Gabriel Rupanu și Alexandru Bucur. “Stejarii”…

- Scriitorul srilankez Shehan Karunatilaka a caștigat premiul Booker Prize pentru cel de-al doilea roman al sau, "The Seven Moons of Maali Almeida", despre un fotograf de razboi mort care are o misiune in viața de apoi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- De doua zile, unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din presa de sport, Daniel Scorpie, nu mai este de gasit. Colegii sai de la Gazeta Sporturilor au lansat un apel. Jurnalistul, in varsta de 55 de ani, a disparut marți, 4 octombrie, in jurul orei 16.30, din București – zona Bd. Uverturii, cartier…

- Sa obții o bursa Erasmus poate fi un vis pentru un student roman. Totuși, numarul aplicanților nu este foarte mare, insa cei care studiaza in strainatate spun ca au parte de o experiența de neuitat

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a castigat duminica cel de al doilea trofeu al anului, devenind campioana la turneul WTA 125, de categorie Challenger, desfasurat la Bucuresti sub denumirea Tiriac Foundation Trophy.

- Performanta remarcabila pentru un elev roman. Adolescentul, elev de clasa a VIII-a, la o scoala din Craiova, a obtinut locul al II-lea la Olimpiada Internationala de Neogreaca, care a avut loc la Bucuresti.