Stiri pe aceeasi tema

- ​Fondul de investiții Neogen Capital, controlat de omul de afaceri Calin Fusu, investește 500.000 euro în dezvoltarea serviciului Avocado.red, o platforma integrata care conecteaza utilizatorii cu specialiști din diferite domenii, precum terapeuți, avocați sau life coaches.Citeste continuarea…

- Calin Fusu, fondatorul BestJobs, are un nou plan. Acesta a hotarat sa investeasca o jumatate de milion de euro intr-o platforma care intermediaza sesiuni online cu specialiști. Fondul de investiții Neogen Capital investește 500.000 euro și expertiza BestJobs in dezvoltarea serviciului Avocado.red, o…

- Aproximativ 98% din magazinele marilor centre comerciale s-au deschis in 15 iunie, a afirmat Mirela Covasa, CFO NEPI Rockcastle, principalul investitor si dezvoltator de proprietati comerciale din Europa Centrala si de Est, care considera ca nu este sustenabila asteptarea unor chiriasi ca proprietarul…

- O companie romaneasca specializata in solutii IT si Konica Minolta Romania au dezvoltat integral aplicatia de analiza termala si detectare a fetei Thermal Analyzer, care scaneaza un flux video in timp real, pentru a genera alarme in cazul persoanelor a caror temperatura corporala depaseste un anumit…

- Locuințele nu s-au ieftinit așa cum se așteapta lumea, pentru ca piața imobiliara se mișca mult mai incet.La nivel national media a inregistrat o scadere usoara de 1.7%, dupa o crestere inițiala de 1.8% in luna martie a lui 2020. Pretul mediu pe metru patrat util in Romania este 1.367 euro.”In randul…

- Locuințele nu s-au ieftinit așa cum se așteapta lumea, pentru ca piața imobiliara se mișca mult mai incet.La nivel national media a inregistrat o scadere usoara de 1.7%, dupa o crestere inițiala de 1.8% in luna martie a lui 2020. Pretul mediu pe metru patrat util in Romania este 1.367 euro.”In randul…

- O aplicație oficiala de monitorizare și notidficare cu privire la raspandirea coronavirusului, precum și a persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectați, a fost lansata duminica de Australia. Aceasta aplicație se numește COVIDSafe și are la baza un software dezvoltat de Singapore, TraceTogether,…

- Peste un milion de australieni au descarcat luni o aplicatie pentru smartphone destinata urmaririi contactelor cu persoanele diagnosticate cu noul coronavirus, in pofida temerilor legate de o potentiala incalcare a confidentialitatii, informeaza AFP. Ministrul australian al Sanatatii,…