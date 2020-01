O angajata a unui bar, batuta cu bestialitate. Cine sunt faptasii. Ce i-au sustras Incident dramatic intr un bar din Dragasani, judetul Valcea.O angajata a fost batuta cu bestialitate de doi tineri, care i au furat toti banii incasati si un telefon mobil. Momentul atacului a fost suprins de camerele de supraveghere, potrivit romaniatv.net. O femeie care lucra intr un bar din localitatea Dragasani, judetul Valcea, a fost atacata si batuta cu bestialitate de doi tineri de 17 si 18 ani din Olt. Tinerii i au furat 1.100 lei si un telefon.Incidentul a fost anuntat miercuri la 112. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dramatice intr-un bar din Dragașani, judetul Valcea. O angajata a fost batuta cu bestialitate de doi tineri, care i-au furat toti banii incasati si un telefon mobil. Momentul atacului a fost suprins de camerele de supraveghere.O femeie care lucra intr-un bar din localitatea Dragasani, judetul…

- Doi tineri din comuna Gradinari, judetul Olt, de 17 ani si respectiv 18 ani, au arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au talharit o femeie, barman la un local din Dragasani, careia i-au luat, prin violenta, suma de 1100 de lei si un telefon mobil, informeaza sambata Inspectoratul de Politie…

- O femeie barman la un local din orasul Dragasani, judetul Valcea, a fost jefuita de doi tineri de 17 si 18 ani din Olt. Tinerii i-au furat 1.100 lei si un telefon. Politistii au fost sesizati, miercuri, la 112, de o femeie barman la un local din Dragasani ca doi barbati au jefuit-o de bani si un telefon…

- Un barbat de 31 de ani din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a amenintat-o cu cutitul pe angajata unei sali de jocuri din municipiul Bistrita si a furat suma de 5.500 de lei, potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Incidentul…

- Un barbat de 31 de ani din Baia Mare, judetul Maramures, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a amenintat-o cu cutitul pe angajata unei sali de jocuri din municipiul Bistrita si a furat suma de 5.500 de lei, potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.45, politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Cluj – Postul de Politie Transporturi Feroviare Dej Calatori au identificat un barbat de 36 de ani, din comuna Telciu, judetul Bistrita Nasaud, banuit de comiterea unui furt. In urma controlului efectuat, asupra barbatului…

- Polițiștii din Balș au identificat, azi dimineata, pe strada Nicolae Titulescu, un barbat, de 49 de ani, din județul Mehedinți in timp ce impingea un autoturism, pe sensul de deplasare Craiova catre Slatina. In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca autoturismul ar fi fost sustras in ziua de 2 decembrie…