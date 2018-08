Sanctiunile ca urmare a otravirii lui Skripal au adus in joc un nou factor: statul de drept si capacitatea institutiilor SUA de a forta mana executivului. Impunerea sanctiunilor nu a fost optiunea dlui Trump. Ea este rezultatul unei legi adoptate de Congres in 1991, care prevede sanctionarea oricarei tari care ar fi folosit arme chimice si biologice. Legea precizeaza si sanctiunile impuse in asemenea cazuri, potrivit Rador, care citeaza The Times.