Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s a produs in comuna Floresti, judetul Prahova, intre o ambulanta privata care transporta cinci pacienti dializati si un autoturism.Potrivit informatiilor, un pacient din ambulanta este incarcerat si inconstient. Totodata, restul pacientilor din ambulanta sunt raniti.La fata…

- Accident rutier in comuna Florești, jud. Prahova. O ambulanța privata cu 6 pacienți dializați s-a izbit de un autoturism. Din primele informații, unul dintre pacienți a fost incarcerat, iar ceilalți cinci sunt raniți.Se pare ca accidentul s-ar fi produs din cauza faptului ca un autoturism nu a acordat…

- Politistii prahoveni au emis un ordin de protectie in cazul unei femei de 35 de ani care si-a agresat sotul si fiica, in acest caz fiind demarate cercetari pentru violenta in familie, a informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. "Joi, 20 februarie, in jurul orei…

- Un accident rutier s-a produs marți in jurul amiezii, pe Dealul Feleacului, in județul Cluj. O autoutilitara și un autoturism inmatriculat in județul Alba au intrat in coliziune, pe contrasens. In accident au fost implicate cinci persoane, dintre care una – o femeie de aproximativ 30 de ani – a fost…

- Cu cateva minute in urma la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat un accident in Mangalia.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc pe strada Morii din municipiu.Acesta a mai spus ca in accident a fost implicata o singura masina rezultand o victima, constienta,…

- Pompierii ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un accident produs in localitatea constanteana Lazu, la iesire catre municipiul Constanta. Un singur autoturism a fost implicat, medicii fiind solicitati sa acorde ingrijiri medicale pentru doua persoane. Un autoturism a ajuns pe marginea drumului,…

- Un accident rutier a avut loc luni in localitatea Floresti, la intersectia cu localitatea Calinesti. Un autoturism si o autoutilitara au intrat in coliziune. Cinci persoane sunt implicate in accident, doua ramanand incarcerate.La fata locului au fost mobilizate un echipaj de stingere, descarcerarea…

- Accident grav in apropiere de localitațile Lapușna și Rusca din raionul Hincești. Trei mașini s-ar fi ciocnit violent.La fața locului au ajuns oamenii legii, ambulanța și o mașina de descarcere.Cu detalii revenim.