O altă crimă îngrozește România: un bărbat din Vrancea şi-a înjunghiat mortal soţia Un barbat de 40 din judetul Vrancea si-a injunghiat mortal sotia, miercuri seara, dupa care s-a ranit la gat, el fiind preluat de un echipaj medical in stare grava. Primele informatii arata ca fapta a avut loc in urma unui conflict spontan in familie, insa politistii si procurorul fac cercetari pentru a stabili exact ce s-a intamplat, anunța news.ro. ”In aceasta seara, la ora 21:53, dispeceratul IPJ Vrancea fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca, in comuna Nanesti, pe fondul unui conflict spontan in familie, un barbat de 40 ani si-a injunghiat sotia, dupa care si-a provocat leziuni la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

