O ”afacere” care înflorește în România: contrabanda cu țigări Piața neagra a țigaretelor se situeaza in mai 2021 la 10,2% din totalul consumului, in creștere cu 0,3 p.p. fața de luna martie, conform companiei de cercetare Novel Research. Este cel mai mare nivel inregistrat de la debutul pandemiei. „In mai 2021, cele mai mari creșteri ale pieței negre s-au inregistrat in regiunea sud-vest (plus 5,4 p.p. pana la 11,4%) și nord-vest (plus 4,8 p.p. pana la 14,7%). Deși in scadere (minus 1,7 p.p.), nord- est continua sa fie cea mai afectata de contrabanda, cu 25,3%, cel mai ridicat nivel comparativ cu restul zonelor țarii. Din punct de vedere al provenienței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

