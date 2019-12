Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme, produs pe bulevardul Mamaia zona hotelului Scapino In urma impactului, a rezultat o…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane s-a produs, in aceasta seara, la iesire din localitatea Eforie Nord, directia de mers spre Constanta. Conform informatiilor furnizate de IPJ Constanta, un pieton, aflat sub influenta bauturilor alcoolice (0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat) a traversat…

- In aceasta seara la ora 17.30, a avut loc un accident rutier intre un atelaj si o autoutilitara, pe raza localitatii Matca, pe DJ251.Caruta a a fost lovita din spate de utilitara, iar una din cele doua persoane aflate in caruta a cazut sub masina. S au deplasat de urgenta o autospeciala de la Sectia…

- Update: Soferul in varsta de 60 de ani a acrosat-o din plin pe tanara! Victima are rani la nivelul capului si a fost transportata la spital pentru mai multe investigatii. Adolescenta are 18 ani! Testat cu aparatul alcooltest, s-a constatat ca soferul nu consumase bauturi alcoolice. Update: Martorii…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, pe soseaua Mangaliei.Din primele informatii, in zona Doraly Mal a avut loc un accident rutier.Impactul s a soldat cu ranirea unui pieton. Victima este constienta.Sursa…

- O zona din comuna Crangurile, satul Badulești, a fost asigurata, azi noapte, din cauza unui accident rutier. Din nefericire, evenimentul Post-ul Accident rutier cu o victima in Crangurile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp, marti 17 septembroe, pe strada Veronica Micle, din Roman. Conform primelor informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt este vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, soldata cu o victima. “Accident rutier in municipiul Roman, pe strada Veronica…