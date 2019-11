O actriţă franceză îl acuză pe Roman Polanski că a violat-o în urmă cu 44 de ani Monnier, a carei activitate cinematografica s-a intins pe parcursul a cinci ani, intre 1980 si 1985, a declarat pentru Le Parisien ca regizorul a violat-o cand ea avea 18 ani, scrie news.ro. Publicatia a mentionat ca a discutat cu mai multe persoane din anturajul femeii si ca acestea au confirmat ca ea le-a spus despre incident la scurt timp dupa ce a avut loc. Polanski nu va avea de-a face cu justitia in urma acestei dezvaluiri, deoarece in Franta prescriptia raspunderii penale are loc dupa 20 de ani. Monnier a spus ca a fost indemnata sa vorbeasca acum pentru ca saptamana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

