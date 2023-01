Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurarea intr-o țara NATO și chiar pe granița cu Ucraina, a Diviziei 101 aeropurtate din cadrul US Air Force, este vazuta ca un model de descurajare a ofensivei ruse. Insa, exista și cealalta fața a oglinzii, din care lucrurile capata o cu totul alta perspectiva – Moscova nu ia drept „descurajare”…

- Desfașurarea Diviziei 101 Aeropurtate a US Army intr-o țara NATO aflata in apropierea conflictului din Ucraina este vazuta ca semnal de descurajare transmis Rusiei dupa invadarea Ucrainei, potrivit The New York Times.

- Fortele Terestre Romane au organizat un eveniment de Craciun in cadrul caruia au livrat cadouri soldatilor Diviziei 101 Aeropurtate pentru a consolida parteneriatul romano-american si pentru a creste moralul militarilor aflati in prima linie de aparare a granitelor NATO. "Incercam sa va facem sezonul…

- Militarii Fortelor Terestre Romane le au oferit astazi cadouri de Sarbatori militarilor fortelor americane Diviziei 101 Aeropurtate de la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu judetul Constanta. Potrivit unui comunicat al Diviziei 101 Aeropurtate, cadourile au fost oferit pentru a multumi pentru toata…

- "Cu cat forțele americane sunt mai aproape de granițele noastre, cu atat pericolul este mai mare pentru noi. Desigur, cu atat mai mult contracaram și vom continua sa contracaram atunci cand ne asiguram propria securitate", a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, referindu-se la desfașurarea forțelor…

- Divizia 101 aeropuratata, unul dintre grupurile de elita ale armatei americane, i-a pus pe jar pe ruși, de cand militarii au ajuns in Romania. „Cu cat forțele americane sunt mai aproape de granițele noastre, cu atat pericolul este mai mare pentru noi. Desigur, cu atat mai mult contracaram și vom continua…

- „Cu cat forțele americane sunt mai aproape de granițele noastre, cu atat pericolul este mai mare pentru noi. Desigur, cu atat mai mult contracaram și vom continua sa contracaram atunci cand ne asiguram propria securitate”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, referindu-se la desfașurarea forțelor…

- Generalul de brigada John Lubas, loctiitorul comandantului celebrei Divizii 101 Aeropurtate care este dislocata in Romania, susține ca militarii din subordinea sa sunt gata sa apere oricand fiecare centimetru de pamant al NATO.