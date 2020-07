NYT: Care va fi țara care va triumfa într-o epocă post-pandemică? Pont: Nu e China sau SUA Imaginați-va o țara, o mare putere economica occidentala, unde coronavirusul a aparut târziu, dar în care guvernul, în loc sa nege și sa întârzie, a acționat înca de la început. Era mai pregatit pentru teste și gata sa urmareasca evoluția “ca sa reduca nivelul&" rapid și sa limiteze decesele la un numar mai mic decât în oricare alta importanta putere industriala occidentala. Stoparea virusului a permis un scurt blocaj bine gestionat, care a dus la reducerea șomajului cu un procent de numai 6%. Pe fondul unei adevarate risipe de laude… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu sa abandoneze orice planuri de anexare a teritoriilor palestiniene, o acțiune ce ar destabiliza pacea din regiune, potrivit președintelui francez, relateaza AFP.„Acesta [Macron] i-a reamintit [premierului israelian] de…

- Luni, președintele american Donald Trump a facut prima declarație cu privire la planurile de retragere a cel puțin 9.500 de soldați americani din Germania. Berlinul este responsabil pentru acest lucru, deoarece adera la Nord Stream 2 și nu își achita datoriile fața de NATO, a spus Trump. Însa…

- Germania va relaxa de saptamâna viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri aplicate pentru încetinirea raspândirii coronavirusului, a declarat miercuri ministrul agriculturii german, potrivit Reuters și Agerpres. Cabinetul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat…

- Liber la munca in Germania. Reuters: Cea mai mare economie a UE relaxeaza conditiile pentru angajatii sezonieri europeni Germania va relaxa de saptamana viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri, aplicate pentru incetinirea raspandirii coronavirusului, a declarat o sursa guvernamentala de la…

- "Pentru ca siguranta pasagerilor nostri este esentiala respectam cu strictete toate recomandarile autoritatilor sanitare, respectiv reglementarile in vigoare si am luat toate masurile necesare pentru prevenirea si diminuarea riscului extinderii epidemiei de Covid-19. In plus, pentru a oferi o mai…

- Guvernul federal german intentioneaza sa relaxeze restrictiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus. Va mentine, in schimb, vigilenta pentru situatia in care se vor inregistra noi cresteri ale cazurilor de contagiune. Acest proiect de decizie va fi discutat miercuri dupa-amiaza de cancelarul…

- Fotografiile de la Roma și Milano au dezvaluit modul in care se pregatesc restaurantele, mai exact prin instalarea unor ecrane intre oaspeții lor, astfel incat sa poata manca fara riscul unei infecții ulterioare de coronavirus. In imagini, ecranele au fost plasate in jurul parților laterale și in…

- O cercetatoare de 32 de ani din Beclean se lupta cu Covid-19 tocmai in SUA, una dintre cele mai afectate țari de acest virus. Culmea, beclenara se folosește pentru a-i ajuta pe medici de inteligența artificiala. Teodora Szasz are 32 de ani și locuiește de aproape 4 ani in Statele Unite ale Americii,…