NY Times: Ct de mult a decăzut America Americanii l-au ales pe Trump. Nimeni altcineva nu a facut-o. Ei s-au coborat la nivelul lui. Masculii albi creștini care iși pierd locul in cadrul ordinii sociale au decis ca vor face orice pentru a se salva - și ia mai da-o naibii de moralitate. Au facut un targ cu diavolul in deplina cunoștința de cauza. Și atunci intrebarea reala este: Ce mai inseamna astazi sa fii un american? Cine naiba suntem noi? Ce am devenit? Trump era un simptom, nu o cauza, scrie NY Times , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

