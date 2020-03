NY Times: Ce ne poate învăța ciuma despre coronavirus Orașul care ne-a dat cuvântul &"carantina&" acum aproape 600 de ani se confrunta iarași cu o epidemie. Pe 23 februarie autoritațile din Veneția au anulat ultimele zile de carnaval, care aduna cohorte de turiști în orașul din laguna, celebru pentru aglomerația sa. Coronavirusul Covid-19 sosise. Confruntați cu un nou virus, merita sa revedem îndelungata experiența a Italiei în materie de epidemii și sa tragem învațaminte de pe urma ei.



Deși etiologia ciumei și cea a actualului coronavirus difera enorm, consecințele sociale ale acestor epidemii rezoneaza în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Blue Air modifica gratuit datele de calatorie pe cursele de Italia, din cauza raspandirii epidemiei cu coronavirus Blue Air anunța ca modifica gratuit data de calatorie pentru toate zborurile programate in perioada 27 februarie si 15 martie 2020 (inclusiv) catre sau dinspre Bologna, Florenta, Milano…

