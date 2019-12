Nutriţionistul Mihaela Bilic, despre meniul de Sărbători. "Porcul merită să fie vedeta. Secretul pentru a obţine o friptură fragedă" „De multe ori porcul este considerat o carne grasa, insa se face o confuzie intre grasimea globala (a carcasei) și conținutul de grasime al carnii. Grasimea porcului se gasește mai ales la periferie, sub piele, deci este ușor de degresat inainte sau dupa gatit. Conținutul de grasime variaza in funcție de bucata de carne: mușchiul conține 3,5-4% lipide, pulpa aprox 7% iar costița pana la 45%. Comparativ cu carnea de vita, porcul are o carne mai bogata in acizi grași nesaturați decat in acizi grași saturați: 50% dintre lipidele carnii de porc sunt acizi grași mono-nesaturați… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

