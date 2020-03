Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Pastilor incepe, conform ritualului crestin, cu o frumoasa zi de Duminica, inscrisa in calendarul ortodox drept Duminica Floriilor. Este ziua in care Iisus Hristos, insotit de o multime mare de oameni a intrat in Ierusalim. Asternandu-si hainele in calea Lui, copiii, tinerii si batranii…

- Spectacol total in "Derby della Madonnina"! Inter s-a impus cu 4-2 in fata marii rivale AC Milan, la capatul unui meci in care "rossoneri" au condus cu 2-0 la pauza. Ante Rebic si Zlatan Ibrahimovic au marcat pentru oaspeți in primele 45 de minute ale disputei.

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au fost solicitați vineri, 17 ianuarie, in jurul orei 11:00, de catre reprezentanți ai Centrului de Sanatate Mintala Cluj pentru a-i sprijini in vederea internarii unui barbat in varsta de 54 de ani, din Cluj-Napoca, aflat in evidențele unitații…

- Transgaz a inregistrat, in 2019, un consum total de gaze in Sistemul National de Transport, care include consumurile tehnologice determinate si nedeterminate si neinchiderile din balanta de gaze, de 65,2 milioane de metri cubi, adica 0,49%, un minim istoric, din totalul volumului transportat. Este prima…

- Din nou, o zi plina de evenimente pe munte, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 79 apeluri prin care se solicita intervenția de urgenta a echipelor de salvatori montani, dintre care trei apeluri a primit Salvamont Maramures. ☎️ 16 apeluri pentru Salvamont Municipiul…

- S-a lasat frigul, au inceput si pregatirile pentru Boboteaza. La malul marii se vor sfinți 150 de tone de apa, iar doua sute de mii de sticle cu agheasma vor ajunge in casele credincioșilor.

- Croatia a preluat, de astazi, pentru urmatoarele 6 luni, presedintia Consiliului Uniunii Europene. Este pentru prima oara cand aceasta tara, ultima admisa in clubul european, in 2013, preia fraiele Uniunii.

- O grava agresiune a avut loc in cursul serii de vineri, pe un drum din comuna Capu Campului. O tanara de 25 de ani si prietenul acesteia au fost batuti in plina strada de doi indivizi care, conform spuselor femeii, erau intr-o stare avansata de ebrietate. In urma plangerilor depuse la politie, pe ...