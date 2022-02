Stiri pe aceeasi tema

- Cei care cautau un motiv ca sa includa un vin bun in dieta sunt norocoși. Studii recente spun ca „Pinot noir” poate fi cel mai bun pentru sanatate, mulțumita faptului ca acesta conține mai mult resveratrol decat alte soiuri.

- Restaurantul este deschis non-stop, are o suprafața de 3.680 de metri patrați și poate servi simultan o mie de persoane. Din meniu fac parte peste o suta de feluri de mancare de baza chinezești și occidentale și zeci de feluri de platou rece, bauturi și desert. Restaurantul poate oferi zilnic maximum…

- Cafeaua este primul lucru dupa care se uita cei mai mulți oameni când se dau jos din pat dimineața. Aroma și conținutul de cofeina o fac una din cele mai populare bauturi de pe planeta și este de neocolit pentru cei mai mulți dintre noi la început de zi, scrie EatingWell.O ceașca…

- Sa ne gandim un singur lucru. Cat costa o operație de vedere? Dar un cristalin? Dar un transplant de retina sau un nerv optic? Si noi care avem gratis vederea, de cate ori am mulțumit lui Dumnezeu de asemenea dar? “Recunostinta crestinului este un lucru atat de mare, incat, impreuna cu dragostea,…

- Liviu Mihalca a fost descalificat de la „Survivor Romania” 2022 . Razboinicul a transmis primul mesaj dupa ce și-a anunțat retragerea din competiție și a cerut inlocuirea lui. Razboinicul și-a recuperat telefonul și a vorbit cu fanii lui. Aflat inca in Republica Dominicana, Liviu Mihalca a facut primele…

- Daca in Statele Unite, de pilda, ele sunt sub incidența unei legi federale care obliga lanțurile cu 20 de unitați sa afișeze in meniu conținutul de sodiu al preparatelor, in Europa exista doar prevederea ca trebuie semnalate ingredientele alergene.Ultimele de preferat sunt restaurantele fast-food, unde…

- Andrei Duțu a interpretat piesa „Impossible” in bootcamp-ul sezonului 10 X Factor. Tanarul care a studiat muzica in Marea Britanie i-a uimit pe jurați cu vocea sa și cu abilitatea de a transmite emoții.

- In emisiunea „Omul Zilei" de la Tv News Buzau - editia din 22 noiembrie 2021, Gabriela Bonciu l-a avut ca invitat pe Alex Stanciu, speaker sanatate si fitness,profesor de nutritie si fizioterapeut. Gratie cunostintelor si experientei in nutritie ale lui Alex, discutia a fost in principal despre beneficiile…